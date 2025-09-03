Tramp yaxın günlərdə Putinlə danışıq aparacaq
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 20:29
ABŞ Prezidenti Donald Tramp yaxın günlərdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıq aparacağını açıqlayıb.
"Report"un xəbərinə görə, bunu Tramp Ağ Evdə Polşa Prezidenti Karol Navrotski ilə görüşü zamanı deyib.
Son xəbərlər
20:38
Türkiyə Əfqanıstana 25 ton humanitar yardım göndəribDigər ölkələr
20:32
Foto
Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri bu ölkənin Milli Kitabxanasının direktoru ilə görüşübXarici siyasət
20:31
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi qrant müsabiqələrini elan edibİnfrastruktur
20:29
Tramp yaxın günlərdə Putinlə danışıq aparacaqDigər ölkələr
20:14
Tramp: Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı addımlarından narazı olsaq, tədbirlər görəcəyikDigər ölkələr
20:11
KİV: Avropa liderləri və Zelenski sentyabrın 4-də Trampa zəng edəcəkDigər ölkələr
19:53
Tramp HƏMAS-ı girovları dərhal azad etməyə çağırıbDigər ölkələr
19:47
Foto
İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri başa çatıbXarici siyasət
19:30