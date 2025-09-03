İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Tramp yaxın günlərdə Putinlə danışıq aparacaq

    • 03 sentyabr, 2025
    • 20:29
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp yaxın günlərdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıq aparacağını açıqlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu Tramp Ağ Evdə Polşa Prezidenti Karol Navrotski ilə görüşü zamanı deyib.

    Трамп заявил о предстоящем разговоре с Путиным в ближайшие дни

