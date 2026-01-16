Трамп заявил о поддержке технократической палестинской администрации в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке переходной технократической палестинской администрации, которая будет заниматься вопросами управления сектором Газа.

Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Трамп подтвердил переход ко второму этапу реализации плана по урегулированию в секторе Газа. По словам американского лидера, он "в качестве председателя "Совета мира" поддержал технократическую палестинскую администрацию, Национальный комитет по управлению Газой".

"При поддержке Египта, Турции и Катара мы добьемся всеобъемлющего соглашения о демилитаризации с радикальным палестинским движением ХАМАС, которое будет включать полное разоружение и уничтожение всех тоннелей. ХАМАС должен немедленно выполнить свои обязательства, в том числе вернуть последнее тело Израилю и сейчас же перейти к полной демилитаризации. Как я говорил ранее, они могут сделать это по-хорошему или по-плохому", - заявил Трамп. Ранее он сообщил, что "Совет мира", который будет управлять сектором Газа, сформирован, пояснив, что состав управляющего органа "будет вскоре озвучен".