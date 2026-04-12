    Трамп заявил о пересмотре подходов США к НАТО

    Трамп заявил о пересмотре подходов США к НАТО

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона пересмотреть подходы к НАТО, выразив недовольство действиями союзников по альянсу в нынешней ситуации вокруг Ирана.

    Как передает Report, об этом он сказал в эфире Fox News.

    По его словам, Соединенным Штатам необходимо вновь проанализировать роль альянса, поскольку союзники, как утверждает Трамп, не оказывают Вашингтону должной поддержки.

    Американский лидер подчеркнул, что неоднократно поднимал этот вопрос на протяжении многих лет. Он также резко раскритиковал НАТО, заявив, что разочарован позицией партнеров, в том числе Великобритании и Германии.

    Трамп отдельно обратил внимание на заявления германского руководства о том, что Берлин не начинал войну с Ираном, и напомнил о поддержке, которую США оказывали союзникам в вопросе Украины.

    Tramp ABŞ-nin NATO yanaşmasına yenidən baxılacağını bəyan edib

