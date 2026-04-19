Президент США Дональд Трамп заявил о "хороших шансах" на заключение сделки с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios.

Издание указывает, что на переговорах в "последний момент" может быть достигнуто соглашение или, по крайней мере, продлено перемирие.

"Я чувствую себя хорошо. Концепция сделки разработана. Думаю, у нас есть очень хорошие шансы завершить ее", - сказал Трамп в коротком телефонном интерьвю Axios.

При этом в Тегеране, указывает портал, отрицают участие иранской стороны в переговорах, поскольку считают, что истинное намерение Трампа может заключаться в возобновлении войны.

Иранская государственная телерадиокомпания (IRIB) в воскресенье опровергло информацию о планируемых переговорах и заявило, что "необоснованные и нереалистичные требования администрации Трампа, частая смена позиций, постоянные противоречия" и продолжающаяся блокада иранских портов в Ормузском проливе не оставляют "явных перспектив для плодотворных переговоров".

Ранее с американской стороны поступали противоречивые сообщения об отъезде американской делегации в пакистанскую столицу, в частности, кто ее возглавит. Изначально постпред США при ООН заявил телеканалу ABC News, что вице-президент Джей Ди Вэнс отправится на переговоры и возглавит делегацию в Исламабаде. Позднее Трамп в беседе с корреспондентом того же медиа опроверг это заявление, подчеркнув, что Вэнса не будет на переговорах из соображений безопасности. Однако, вскоре после этого CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил, что вице-президент, вопреки заявлениями Трампа, возглавит американскую делегацию на переговорах в Пакистане.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.