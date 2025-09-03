Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Трамп заявил о готовности увеличить военное присутствие США в Польше

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 20:18
    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов увеличить численность американского воинского контингента в Польше, если этого захотят польские власти.

    Как передает Report, об этом Трамп заявил в ходе встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

    "Если что, мы направим еще больше, если они этого захотят. Они давно хотели большего присутствия США. Они останутся в Польше. Мы очень близки с Польшей", - сказал Трамп.

    Президент Польши, в свою очередь, отметил, что на данный момент в стране находятся 10 тысяч американских солдат.

    "Это сигнал миру, сигнал России о том, что мы (США и Польша - ред.) вместе", - заявил Навроцкий.

