Трамп заявил о готовности увеличить военное присутствие США в Польше
Другие страны
- 03 сентября, 2025
- 20:18
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов увеличить численность американского воинского контингента в Польше, если этого захотят польские власти.
Как передает Report, об этом Трамп заявил в ходе встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.
"Если что, мы направим еще больше, если они этого захотят. Они давно хотели большего присутствия США. Они останутся в Польше. Мы очень близки с Польшей", - сказал Трамп.
Президент Польши, в свою очередь, отметил, что на данный момент в стране находятся 10 тысяч американских солдат.
"Это сигнал миру, сигнал России о том, что мы (США и Польша - ред.) вместе", - заявил Навроцкий.
