Трамп заявил о готовности увеличить военное присутствие США в Польше

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов увеличить численность американского воинского контингента в Польше, если этого захотят польские власти.

Как передает Report, об этом Трамп заявил в ходе встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

"Если что, мы направим еще больше, если они этого захотят. Они давно хотели большего присутствия США. Они останутся в Польше. Мы очень близки с Польшей", - сказал Трамп.

Президент Польши, в свою очередь, отметил, что на данный момент в стране находятся 10 тысяч американских солдат.

"Это сигнал миру, сигнал России о том, что мы (США и Польша - ред.) вместе", - заявил Навроцкий.