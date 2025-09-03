Tramp ABŞ-nin Polşadakı hərbi mövcudluğunu artırmağa hazır olduğunu bildirib
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 20:55
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Polşa hökumətinin istəyəcəyi təqdirdə Vaşinqtonun Polşadakı Amerika hərbçilərinin sayını artırmağa hazır olduğunu bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp Ağ Evdə Polşa Prezidenti Karol Navrotski ilə görüşü zamanı bildirib.
"Bir şey olsa, istəsələr, daha da çox əsgər göndərəcəyik. Onlar çoxdan ABŞ-nin daha geniş iştirakını istəyirdilər. Onlar Polşada qalacaqlar. Biz Polşaya çox yaxınıq", - o deyib.
Polşa prezidenti də öz növbəsində qeyd edib ki, hazırda ölkədə 10 min amerikalı əsgər var.
"Bu, dünyaya, Rusiyaya bir siqnaldır ki, biz (ABŞ və Polşa – red.) bir yerdəyik", - Navrotski söyləyib.
Son xəbərlər
22:12
Sabah İmişlidə 800-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
22:10
"Qarabağ"ın rəqibi müdafiəçisini qeydiyyatdan keçirə bilməyibFutbol
22:06
Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvanın türk siması necə dəyişdirildi?Daxili siyasət
21:46
Azərbaycanın U-19 millisinin baş məşqçisi: "Uşaqlar yaxşı xarakter göstərdilər"Fərdi
21:39
Uitkoff "İstəklilər Koalisiyası"nın toplantısından əvvəl Fransaya gedibDigər ölkələr
21:16
HƏMAS İsrailin əməliyyatları genişləndirməsinə girovların həyatını təhdid etməklə cavab veribDigər ölkələr
21:16
Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri müəyyənləşibFərdi
20:55
Tramp ABŞ-nin Polşadakı hərbi mövcudluğunu artırmağa hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
20:55