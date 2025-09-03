İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Tramp ABŞ-nin Polşadakı hərbi mövcudluğunu artırmağa hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 20:55
    Tramp ABŞ-nin Polşadakı hərbi mövcudluğunu artırmağa hazır olduğunu bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Polşa hökumətinin istəyəcəyi təqdirdə Vaşinqtonun Polşadakı Amerika hərbçilərinin sayını artırmağa hazır olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp Ağ Evdə Polşa Prezidenti Karol Navrotski ilə görüşü zamanı bildirib.

    "Bir şey olsa, istəsələr, daha da çox əsgər göndərəcəyik. Onlar çoxdan ABŞ-nin daha geniş iştirakını istəyirdilər. Onlar Polşada qalacaqlar. Biz Polşaya çox yaxınıq", - o deyib.

    Polşa prezidenti də öz növbəsində qeyd edib ki, hazırda ölkədə 10 min amerikalı əsgər var.

    "Bu, dünyaya, Rusiyaya bir siqnaldır ki, biz (ABŞ və Polşa – red.) bir yerdəyik", - Navrotski söyləyib.

    Tramp Polşa Rusiya
    Rus Versiası Rus Versiası
    Трамп заявил о готовности увеличить военное присутствие США в Польше

    Son xəbərlər

    22:12

    Sabah İmişlidə 800-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    22:10

    "Qarabağ"ın rəqibi müdafiəçisini qeydiyyatdan keçirə bilməyib

    Futbol
    22:06

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvanın türk siması necə dəyişdirildi?

    Daxili siyasət
    21:46

    Azərbaycanın U-19 millisinin baş məşqçisi: "Uşaqlar yaxşı xarakter göstərdilər"

    Fərdi
    21:39

    Uitkoff "İstəklilər Koalisiyası"nın toplantısından əvvəl Fransaya gedib

    Digər ölkələr
    21:16

    HƏMAS İsrailin əməliyyatları genişləndirməsinə girovların həyatını təhdid etməklə cavab verib

    Digər ölkələr
    21:16

    Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    20:55

    Tramp ABŞ-nin Polşadakı hərbi mövcudluğunu artırmağa hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    20:55

    Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti