Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом Венесуэлы

США готовы к прямому диалогу с руководством Венесуэлы.

Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

"Я готов поговорить. Я разговариваю со всеми", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Помимо этого, американский лидер обвинил Венесуэлу в отправке в США заключенных и наркотиков, подчеркнув, что власти оперативно вывозят нелегальных мигрантов обратно. Несмотря на резкую критику в адрес Каракаса, Трамп подтвердил свою принципиальную открытость к диалогу.

CNN сообщил сегодня, что Николас Мадуро по нескольким каналам стремится наладить связь с Дональдом Трампом.

18 ноября Трамп заявил, что рассматривает все возможные варианты действий в отношении Венесуэлы, в том числе проведение наземной военной операции.