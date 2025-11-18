Трамп не исключил проведения наземной военной операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы, в том числе наземной военной операции.

Как передает Report, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

На вопрос журналиста, готов ли он "исключить что-либо на данном этапе", в том числе использование наземных войск, Трамп ответил: "Я ничего не исключаю, нам просто нужно решить вопрос с Венесуэлой".