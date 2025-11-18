Трамп не исключил проведения наземной военной операции в Венесуэле

Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 00:49
    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы, в том числе наземной военной операции.

    Как передает Report, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    На вопрос журналиста, готов ли он "исключить что-либо на данном этапе", в том числе использование наземных войск, Трамп ответил: "Я ничего не исключаю, нам просто нужно решить вопрос с Венесуэлой".

    Tramp Venesuelada quru əməliyyatının keçirilməsini istisna etməyib

