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Трамп заявил о "большом прогрессе" в борьбе за итоги выборов

Трамп заявил о "большом прогрессе" в борьбе за итоги выборов Он пообещал результаты на следующей неделе
Другие страны
10 ноября 2020 г. 19:06
Трамп заявил о большом прогрессе в борьбе за итоги выборов

Президент США Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" в борьбе за голоса избирателей и пообещал результаты на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Д.Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Мы делаем большой прогресс. Результаты начнут поступать на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой. Мы победим!", - написал он.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, который также заявил, что выиграл выборы.

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