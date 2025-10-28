Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Трамп заявил, что Япония заказала у США "большое количество" военной техники

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 07:07
    Трамп заявил, что Япония заказала у США большое количество военной техники

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент США Дональд Трамп подписали соглашения о "новом золотом веке альянса" между двумя странами, а также меморандум о сотрудничестве в области критически важных минералов.

    Как передает Report, трансляцию церемонии подписания вела пресс-служба Белого дома.

    Трамп заявил, что Вашингтон получил от Токио заказы на поставки "очень большого количества" военной техники, сообщило агентство Reuters. По его словам, заключенная торговая сделка - "очень справедливая".

    Отметим, что для Такаити это были первые переговоры с главой Белого дома с момента ее вступления в должность 21 октября. Для Дональда Трампа этот визит в Японию стал первым в ходе его второго президентского срока.

