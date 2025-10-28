İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Tramp Yaponiyanın ABŞ-dən "böyük miqdarda" hərbi texnika sifariş etdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2025
    • 07:46
    Tramp Yaponiyanın ABŞ-dən böyük miqdarda hərbi texnika sifariş etdiyini açıqlayıb

    Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçi və ABŞ Prezidenti Donald Tramp iki ölkə arasında "ittifaqın yeni qızıl dövrü"nə dair sazişlər, həmçinin strateji əhəmiyyətli minerallar sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayıblar.

    "Report"un məlumatına görə, imzalanma mərasiminin yayımını Ağ Evin mətbuat xidməti həyata keçirib.

    Tramp bildirib ki, Vaşinqton Tokiodan "çox böyük miqdarda" hərbi texnika sifarişi alıb. Onun sözlərinə görə, bağlanmış ticarət sazişi "çox ədalətlidir".

    Qeyd edək ki, bu görüş Takaiçinin 21 oktyabrda vəzifəyə başlamasından sonra Ağ Ev rəhbəri ilə ilk danışıqları olub. Donald Tramp üçün isə bu onun ikinci prezidentlik müddətində Yaponiyaya ilk səfəridir.

    Yaponiya ABŞ Memorandum
    Трамп заявил, что Япония заказала у США "большое количество" военной техники

    Son xəbərlər

    07:46

    Tramp Yaponiyanın ABŞ-dən "böyük miqdarda" hərbi texnika sifariş etdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    07:35

    ABŞ-də şatdaunun nüvə silahlarının hazırlanmasına təsiri açıqlanıb

    Digər ölkələr
    07:14

    Yaponiyanın yeni baş naziri Trampı Nobel Sülh Mükafatına namizəd göstərəcək

    Digər ölkələr
    06:51

    Türkiyədə 37 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

    Region
    06:07
    Video

    Saxalində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb

    Region
    05:41

    Mask "Tesla"dan gedə bilər

    Biznes
    05:07
    Foto
    Video

    Balıkesirdə 6,1 maqnitudalı zəlzələdən sonra 100-dən çox afterşok qeydə alınıb - YENİLƏNİB-4

    Region
    04:46

    KİV: Britaniya noyabrdan miqrantları hərbi kazarmalarda yerləşdirməyə başlayacaq

    Digər ölkələr
    04:19

    "Reuters": "Amazon" 30 min iş yerini ixtisar etməyi planlaşdırır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti