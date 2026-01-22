Трамп: Война в секторе Газа подходит к концу, анклав будет демилитаризован

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в секторе Газа подходит к концу.

Как сообщает корреспондент Report, об этом Трамп заявил, выступая на церемонии подписания устава Совета мира в Давосе.

"Война в Газе действительно подходит к концу. У нас есть небольшие очаги возгорания, которые мы потушим, но они небольшие. Раньше это были огромные, гигантские, масштабные пожары, а теперь они превратились в небольшие очаги, которые мы можем легко потушить", - сказал он.

Трамп подчеркнул, что в мирном процессе по Газе участвуют 59 стран, многие из них не являются странами Ближнего Востока.

"Многие говорили, что если ХАМАС не выполнит свои обещания. Они родились с винтовками в руках, в буквальном смысле. Но они должны отказаться от оружия. И если они этого не сделают, это будет их конец", - добавил он.

Президент США также заявил о необходимости устранения угрозы "Хезболла" в Ливане. "Хезболла" в Ливане, мы должны что-то с этим сделать", - сказал он.

Трамп пообещал добиться демилитаризации сектора Газа. По его словам, анклав получит надлежащее управление и будет восстановлен.