    Трамп заявил, что удары по Мексике приемлемы для прекращения наркотрафика в США

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 02:08
    Президент США Дональд Трамп заявил, что его не смущает перспектива нанесения ударов по Мексике, если это необходимо для борьбы с наркокартелями и прекращения потока наркотиков в Соединенные Штаты.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о возможности нанесения ударов по мексиканской территории.

    "Меня это устраивает, мы должны сделать что угодно, чтобы остановить поток наркотиков", - отметил он.

