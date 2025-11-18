Tramp ABŞ-də narkotik qaçaqmalçılığının qarşısını almaq üçün Meksikaya zərbə endirməyi məqbul sayır
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2025
- 03:04
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, narkokartellərlə mübarizə və narkotiklərin ölkəyə axınının qarşısını almaq üçün zəruri olduğu halda, Meksikaya zərbələrin endirilməsi perspektivi onu narahat etmir.
"Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bunu Ağ Evdə jurnalistin Meksika ərazisinə zərbələrin endirilməsi imkanları ilə bağlı sualını cavablandırarkən deyib.
"Bu məni qane edir, narkotik axınını dayandırmaq üçün nə lazımdırsa, etməliyik", – Tramp vurğulayıb.
