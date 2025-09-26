Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Трамп заявил, что Турция готова отказаться от закупки нефти у РФ

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 01:19
    Трамп заявил, что Турция готова отказаться от закупки нефти у РФ

    Турция готова отказаться от закупки российской нефти.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Американский лидер подчеркнул, что не хотел бы прямо отвечать на вопрос о том, согласился ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прекратить импорт российской нефти.

    "Но если бы я захотел, чтобы он отказался, он бы это сделал", - заявил американский лидер. "Я уверен, что он прекратит поставки. Знаете, почему? Потому что вы можете покупать ее у множества других людей", - добавил Трамп, отметив, что куда сложнее прекратить поставки нефти из РФ было бы Венгрии и Словакии.

    При этом глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран написал на своей странице в Х, что президенты Турции и США достигли значительного прогресса по ряду тем в ходе переговоров в Вашингтоне.

    "Историческая встреча с президентом США Трампом в Белом доме прошла в очень дружеской атмосфере. На встрече обсуждался широкий круг вопросов: от обороны и торговли до энергетики, региональных и глобальных проблем. По ряду вопросов был достигнут значительный прогресс", - указал Дуран.

