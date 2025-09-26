Tramp Türkiyənin Rusiyadan neft almasını dayandırmağa hazır olduğunu iddia edib
- 26 sentyabr, 2025
- 01:10
ABŞ prezidenti Donald Tramp Türkiyənin Rusiya neftinin alınmasını dayandırmağa hazır olduğunu iddia edib.
"Report" xəbər verir ki, Ağ Evdə jurnalistlərlə görüşü zamanı Tramp Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Rusiya neftinin idxalını dayandırmağa razı olub-olmadığı sualına birbaşa cavab vermək istəmədiyini bildirib.
"Amma mən onun dayanmasını istəsəm, dayandırardı. Əminəm ki, o təchizatları dayandıracaq. Bilirsən niyə? Çünki siz onu bir çox başqa insanlardan ala bilərsiniz", - deyən Tramp əlavə edib ki, Macarıstan və Slovakiyanın Rusiyadan neft tədarükünü dayandırması çox daha çətin olacaq.
Bu arada Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Burhanettin Duran sosial şəbəkə hesabında yazıb ki, Türkiyə və ABŞ prezidentləri Vaşinqtonda apardıqları danışıqlarda bir sıra mövzularda mühüm irəliləyiş əldə ediblər.
"ABŞ prezidenti Trampla Ağ Evdə tarixi görüş çox mehriban şəraitdə keçib. İclasda müdafiə və ticarətdən tutmuş enerjiyə, regional və qlobal problemlərə qədər geniş spektrli məsələlər müzakirə olunub. Bir sıra məsələlərdə mühüm irəliləyiş əldə edilib".