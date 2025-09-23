Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Трамп заявил, что страны Европы "катятся в ад" из-за массовой иммиграции

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 19:18
    Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны Европы за неспособность справиться с миграционным кризисом.

    Как передает Report, об этом он сказал в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    По его словам, статистика преступлений, совершенных мигрантами в европейских государствах, продолжает расти. В это же время, подчеркнул он, Вашингтон смог найти решение для этой проблемы.

    "Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах. Ваши страны катятся в ад. В Америке мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции. Как только мы начали задерживать и депортировать всех, кто пересекал границу, и высылать нелегальных иммигрантов из Соединенных Штатов, они просто перестали приезжать", - сказал Трамп.

    Американский лидер заявил, что Европу захлестнула волна нелегальных мигрантов, какой прежде не было, и никто ничего не делает для борьбы с этой проблемой.

    Генассамблея ООН Дональд Трамп иммиграция Европа США

