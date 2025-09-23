İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Tramp Avropa ölkələrini miqrasiya probleminə görə tənqid edib

    • 23 sentyabr, 2025
    • 21:18
    Tramp Avropa ölkələrini miqrasiya probleminə görə tənqid edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Avropa ölkələrini miqrasiya böhranını həll edə bilmədikləri üçün tənqid edib.

    "Report"un xəbərinə görə, Tramp bunu BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxışı zamanı deyib.

    Tramp bildirib ki, Avropa ölkələrində miqrantlar tərəfindən törədilən cinayətlər artmaqda davam edir. Eyni zamanda o, Vaşinqtonun bu problemin həllini tapdığını da vurğulayıb.

    "İnanın, mən bu məsələləri çox yaxşı bilirəm. Ölkələrinizin tutduğu yol yol deyil, vəziyyət getdikcə ağırlaşır. Amerikada nəzarət edilə bilinməyən miqrasiyaya tez son qoymaq üçün qətiyyətli addımlar atdıq. Sərhədi keçən hər kəsi saxlayıb deportasiya etməyə və ABŞ-dən qeyri-qanuni mühacirləri qovmağa başlayan kimi onlar sadəcə gəlməyi dayandırdılar", - o bildirib.

    Amerika lideri vurğulayıb ki, qeyri-qanuni miqrant dalğası Avropanı cənginə alıb:

    "Bundan əvvəllər bənzər hallar heç vaxt görülməyib. Üstəlik, bu problemlə mübarizə aparmaq üçün heç kim heç nə etmir".

