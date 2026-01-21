Трамп заявил, что США запомнят отказ Европы по вопросу Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запомнит отказ европейских стран поддержать американскую позицию по вопросу Гренландии.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп отметил, что США считают Гренландию стратегически важной территорией для обеспечения глобальной безопасности. По его словам, Вашингтону "нужен этот участок льда для защиты мира", однако Дания, под чьей юрисдикцией находится остров, не идет навстречу американской стороне.

"У них есть выбор: вы можете сказать "да", и мы будем вам очень благодарны. Или вы можете сказать "нет", и мы это запомним", - заявил Трамп, обращаясь к Дании и европейским союзникам.