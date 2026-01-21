Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп заявил, что США запомнят отказ Европы по вопросу Гренландии

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 19:01
    Трамп заявил, что США запомнят отказ Европы по вопросу Гренландии

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запомнит отказ европейских стран поддержать американскую позицию по вопросу Гренландии.

    Как передает Report, об этом он заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Трамп отметил, что США считают Гренландию стратегически важной территорией для обеспечения глобальной безопасности. По его словам, Вашингтону "нужен этот участок льда для защиты мира", однако Дания, под чьей юрисдикцией находится остров, не идет навстречу американской стороне.

    "У них есть выбор: вы можете сказать "да", и мы будем вам очень благодарны. Или вы можете сказать "нет", и мы это запомним", - заявил Трамп, обращаясь к Дании и европейским союзникам.

    США Дональд Трамп Давос Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 Дания Гренландия Евросоюз
    Tramp: ABŞ-nin dünyanı qorumaq üçün Qrenlandiyaya ehtiyacı var

    Последние новости

    19:35

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

    Бизнес
    19:34

    Moody`s: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2026г составит 5% ВВП

    Финансы
    19:34

    "Бакметрополитен" подготовил первый "Отчет по устойчивому развитию"

    Инфраструктура
    19:21

    При ударе СДС беспилотником по объекту в сирийском Хасеке погибли 7 человек

    Другие страны
    19:21

    Трамп: США не будут применять силу для захвата Гренландии, но при необходимости их бы ничто не остановило

    Другие страны
    19:05
    Видео

    AnewZ подготовил документальный фильм о ситуации в Ливии после свержения Каддафи

    Медиа
    19:01

    Трамп заявил, что США запомнят отказ Европы по вопросу Гренландии

    Другие страны
    18:55
    Видео

    "Азеришыг": В ближайшее время электроснабжение в южных районах будет восстановлено

    Энергетика
    18:42

    Трамп и Зеленский проведут встречу сегодня в Давосе

    Другие страны
    Лента новостей