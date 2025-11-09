Трамп заявил, что США выплатят американцам "дивиденды" с пошлин по $2 тыс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти намерены выплатить гражданам "дивиденды" в размере не менее $2 тыс. на человека.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что введенные Вашингтоном пошлины в отношении продукции других государств позволили США привлечь значительные средства. "Мы получаем триллионы долларов и вскоре начнем выплачивать наш огромный долг - $37 трлн", - отметил он.

"Дивиденды в размере не менее $2 тыс. на человека (за исключением людей с высокими доходами) будут выплачены всем", - добавил американский лидер. Он не привел каких-либо подробностей относительно этого плана.