    Tramp amerikalılara gömrük rüsumlarından 2 min dollar dividend ödəniləcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2025
    • 23:23
    Tramp amerikalılara gömrük rüsumlarından 2 min dollar dividend ödəniləcəyini bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, hakimiyyət vətəndaşlara adambaşına azı 2 min dollar məbləğində dividend ödəməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    O vurğulayıb ki, Vaşinqtonun digər ölkələrin məhsullarına tətbiq etdiyi tariflər ABŞ-yə əhəmiyyətli maliyyə vəsaitləri cəlb etməyə imkan verib. "Biz trilyonlarla dollar əldə edirik və tezliklə 37 trilyon dollarlıq böyük borcumuzu ödəməyə başlayacağıq", – deyə Tramp qeyd edib.

    "Adambaşına azı 2 min dollar məbləğində dividend (yüksək gəlirli şəxslər istisna olmaqla) hamıya ödəniləcək", – deyə o əlavə edib. Tramp bu planla bağlı əlavə təfərrüatları açıqlamayıb.

    Трамп заявил, что США выплатят американцам "дивиденды" с пошлин по $2 тыс.

