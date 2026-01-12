Трамп заявил, что "спас НАТО"
- 12 января, 2026
- 17:03
Президент США Дональд Трамп заявил, что именно его действия позволили сохранить и укрепить Североатлантический альянс.
Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.
"Это я СПАС НАТО!!!",- написал он.
