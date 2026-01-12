Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп заявил, что "спас НАТО"

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 17:03
    Трамп заявил, что спас НАТО

    Президент США Дональд Трамп заявил, что именно его действия позволили сохранить и укрепить Североатлантический альянс.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    "Это я СПАС НАТО!!!",- написал он.

    США Дональд Трамп НАТО Truth Social
    Tramp özünü "NATO-nun xilaskarı" adlandırıb

    Последние новости

    17:41

    Владельца бара в Швейцарии, где погибли 40 человек, заключили под стражу

    Другие страны
    17:39

    Утвержден список вузов, охваченных Госпрограммой обучения за рубежом на новый учебный год

    Наука и образование
    17:35

    Определились время и место проведения матча "Нефтчи" с египетским клубом

    Футбол
    17:34
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество по строительству дата-центров

    ИКТ
    17:34

    Узбекистан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства

    В регионе
    17:32

    В Баку установят новые системы отвода дождевых вод

    Инфраструктура
    17:27

    Портал "biletim.az" запустил оплату через Apple Pay и Google Pay

    Инфраструктура
    17:24

    Названы даты завершения строительства Енгиджинского и Алиджанчайского водохранилищ

    Инфраструктура
    17:24

    Заур Микаилов: Потребность Баку и Абшерона в воде будет полностью удовлетворена к 2040 году

    Инфраструктура
    Лента новостей