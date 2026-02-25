Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Французские виноделы терпят убытки: ЕС запускает антикризисную поддержку

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 17:20
    Французские виноделы терпят убытки: ЕС запускает антикризисную поддержку

    Европейский союз направит 40 млн евро на поддержку французских виноделов, оказавшихся под давлением американских пошлин и снижения мирового спроса на алкоголь.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен перед открытием традиционной сельскохозяйственной выставки в Париже.

    По его словам, чрезвычайное финансирование будет направлено на поддержку дистилляции нереализованной продукции в качестве меры, призванной поддержать "культовый сектор" французской экономики.

    Снижение спроса на алкогольные напитки, по данным СМИ, связано с изменением потребительских привычек - молодежь все чаще выбирает более здоровый образ жизни. Дополнительное давление создают усиливающаяся конкуренция и тарифы на экспорт европейского вина, введенные президентом США Дональдом Трампом.

    "Агросектор находится под давлением по многим причинам - это и болезни животных, и торговые войны, и низкие цены, которые затрагивают фермеров во всех 27 странах ЕС. И гнев фермеров понятен, но это не решение проблемы", - отметил еврокомиссар, выступая на открытии мероприятия.

    В прошлом году стоимость экспорта французских вин и спиртных напитков сократилась на 8%, что стало серьезным ударом по традиционно доходному сектору агропромышленного комплекса страны. Новая помощь ЕС дополнит национальный фонд в размере 130 млн евро, созданный Францией для предоставления субсидий владельцам убыточных хозяйств, в том числе на выкорчевывание виноградников.

