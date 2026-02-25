Температура воздуха понизится на 8 градусов, подует сильный ветер - ОБНОВЛЕНО

26 февраля в некоторых регионах Азербайджана усилится ветер.

Как сообщает Report, информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.

В Нахчыванской АР, Зангилане, Джебраиле, Лачыне, Кяльбаджаре, Гедабеке, Гяндже, Нафталане, Самухе, Гёйгёле, Шамкире, Имишли, Бейлагане, Барде, Тертере, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Сальяне, Билясуваре, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы, Масаллы, Джалилабаде ожидается северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать 13,9–20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

В Дашкесане, Геранбое, Мингячевире ожидается северо-восточный ветер с порывами до 20,8–28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

Начиная с завтрашнего дня, температурные показатели на территории Азербайджана снизятся на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Как сообщает Report, соответствующую информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что в столице Баку и на отдельных участках Абшеронского полуострова в период с вечера 27 февраля по 2 марта ожидаются периодические осадки. Существует вероятность, что местами осадки примут интенсивный характер, а в вечерние и ночные часы перейдут в мокрый снег.

В регионах Азербайджана, начиная со второй половины дня 26 февраля и до 2 марта, также прогнозируется нестабильная погода с осадками, в некоторых местах ожидается снег. На отдельных территориях осадки могут быть интенсивными, в связи с чем возможно повышение уровня воды в реках.

В ряде горных и предгорных районов прогнозируется обледенение дорог.