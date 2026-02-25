Очевидец Ходжалинской трагедии: В плену мы подвергались нечеловеческим пыткам

Очевидец Ходжалинской трагедии Мурвет Мамедов 25 февраля на презентации документального фильма "Xocalı: Əsir uşaqlıq" рассказал о пережитых им и его семьей событиях.

Как сообщает Report, житель Ходжалы отметил, что картина посвящена судьбе его семьи, которая дважды подверглась депортации.

По его словам, в 1988 году он и семеро членов его семьи были вынуждены покинуть родные места в Гёйчинском махале Западного Азербайджана. Семья переселилась в Ходжалы, где прожила четыре года.

"Во время ходжалинских событий мне было 14 лет. Город был практически безоружен - у нас имелось всего несколько оборонительных постов. Были созданы добровольческие батальоны, однако имеющегося оружия было недостаточно для противостояния тяжелой технике. Несмотря на это, мой отец и старшие братья круглосуточно находились на постах. Однажды ночью наш дом внезапно подвергся обстрелу, окна были выбиты, внутрь бросили гранату. Я получил ранение в ногу, моя мать - в спину", - рассказал он.

Мамедов рассказал о зверствах агрессоров, которые пытались сжечь их заживо, загнав в одну комнату: "Свидетелем этого кошмара стал даже мой трехлетний брат. В обмен на наши жизни они потребовали все ценности и золотые украшения, после чего взяли нас в заложники. В армянском плену мы прошли через все круги ада, подвергаясь пыткам, которые не укладываются в рамки человеческого понимания и противоречат всем международным конвенциям".

Он подчеркнул, что судьба его отца и братьев стала известна лишь спустя 17 лет, в 2009 году, в ходе работы над документальными фильмами: "Выяснилось, что они были зверски убиты. По сей день у них нет могилы".

В настоящее время Мурвет Мамедов проживает вместе с семьей в городе Ходжалы.