    Очевидец Ходжалинской трагедии: В плену мы подвергались нечеловеческим пыткам

    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 17:26
    Очевидец Ходжалинской трагедии Мурвет Мамедов 25 февраля на презентации документального фильма "Xocalı: Əsir uşaqlıq" рассказал о пережитых им и его семьей событиях.

    Как сообщает Report, житель Ходжалы отметил, что картина посвящена судьбе его семьи, которая дважды подверглась депортации.

    По его словам, в 1988 году он и семеро членов его семьи были вынуждены покинуть родные места в Гёйчинском махале Западного Азербайджана. Семья переселилась в Ходжалы, где прожила четыре года.

    "Во время ходжалинских событий мне было 14 лет. Город был практически безоружен - у нас имелось всего несколько оборонительных постов. Были созданы добровольческие батальоны, однако имеющегося оружия было недостаточно для противостояния тяжелой технике. Несмотря на это, мой отец и старшие братья круглосуточно находились на постах. Однажды ночью наш дом внезапно подвергся обстрелу, окна были выбиты, внутрь бросили гранату. Я получил ранение в ногу, моя мать - в спину", - рассказал он.

    Мамедов рассказал о зверствах агрессоров, которые пытались сжечь их заживо, загнав в одну комнату: "Свидетелем этого кошмара стал даже мой трехлетний брат. В обмен на наши жизни они потребовали все ценности и золотые украшения, после чего взяли нас в заложники. В армянском плену мы прошли через все круги ада, подвергаясь пыткам, которые не укладываются в рамки человеческого понимания и противоречат всем международным конвенциям".

    Он подчеркнул, что судьба его отца и братьев стала известна лишь спустя 17 лет, в 2009 году, в ходе работы над документальными фильмами: "Выяснилось, что они были зверски убиты. По сей день у них нет могилы".

    В настоящее время Мурвет Мамедов проживает вместе с семьей в городе Ходжалы.

    Xocalı soyqırımının şahidi: Erməni girovluğunda insanlığa sığmayan işgəncələrə məruz qaldıq

