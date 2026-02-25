Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    ВВС Азербайджана и России обсудили развитие сотрудничества

    Армия
    25 февраля, 2026
    • 17:23
    ВВС Азербайджана и России обсудили развитие сотрудничества

    Делегация Министерства обороны России во главе с начальником вооружения - заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковником Юрием Греховым находится с визитом в Азербайджане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    Делегация Военно-воздушных сил встретилась с заместителем министра обороны - командующим Военно-воздушными силами генерал-лейтенантом Намигом Исламзаде.

    На встрече было обсуждено текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    В рамках визита делегация приняла участие в семинаре с участием командования Университета национальной обороны и группы слушателей.

    В ходе семинара состоялся обмен мнениями об инновациях в военно-образовательной и научной сфере.

    Azərbaycanla Rusiya arasında hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti müzakirə edilib
    Air Forces of Azerbaijan and Russia discuss prospects for further cooperation

