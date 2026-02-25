ВВС Азербайджана и России обсудили развитие сотрудничества
- 25 февраля, 2026
- 17:23
Делегация Министерства обороны России во главе с начальником вооружения - заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковником Юрием Греховым находится с визитом в Азербайджане.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Делегация Военно-воздушных сил встретилась с заместителем министра обороны - командующим Военно-воздушными силами генерал-лейтенантом Намигом Исламзаде.
На встрече было обсуждено текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В рамках визита делегация приняла участие в семинаре с участием командования Университета национальной обороны и группы слушателей.
В ходе семинара состоялся обмен мнениями об инновациях в военно-образовательной и научной сфере.