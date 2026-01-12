Tramp özünü "NATO-nun xilaskarı" adlandırıb
Digər ölkələr
- 12 yanvar, 2026
- 17:12
ABŞ Prezidenti Donald Tramp məhz onun fəaliyyəti sayəsində Şimali Atlantika Alyansının qorunub saxlandığını və möhkəmləndiyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Truth Social"da yazıb.
"NATO-nu mən xilas etdim!!!",- Tramp qeyd edib.
