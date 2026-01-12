İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Tramp özünü "NATO-nun xilaskarı" adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 12 yanvar, 2026
    • 17:12
    Tramp özünü NATO-nun xilaskarı adlandırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp məhz onun fəaliyyəti sayəsində Şimali Atlantika Alyansının qorunub saxlandığını və möhkəmləndiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Truth Social"da yazıb.

    "NATO-nu mən xilas etdim!!!",- Tramp qeyd edib.

    ABŞ NATO Donald Tramp
    Трамп заявил, что "спас НАТО"

