Президент США заявил, что сможет завершить войну в Украине "за пару месяцев"

Президент США Дональд Трамп заявил, что может добиться завершения российско-украинской войны "за пару месяцев".

Как передает Report, свою позицию американский лидер высказал в интервью CBS News.

"Думаю, да, мы справимся", - сказал Трамп в ответ на вопрос ведущей, сможет ли он сделать это "за пару месяцев".

Он отметил, что смог урегулировать ряд международных конфликтов, поскольку в качестве аргумента к воюющим сторонам использовал угрозу повышенных тарифов.

"В 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины на обе ваши страны, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", - пояснил Трамп.

Он сказал, что "это работает и с Путиным".