    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 07:27
    Президент США заявил, что сможет завершить войну в Украине за пару месяцев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что может добиться завершения российско-украинской войны "за пару месяцев".

    Как передает Report, свою позицию американский лидер высказал в интервью CBS News.

    "Думаю, да, мы справимся", - сказал Трамп в ответ на вопрос ведущей, сможет ли он сделать это "за пару месяцев".

    Он отметил, что смог урегулировать ряд международных конфликтов, поскольку в качестве аргумента к воюющим сторонам использовал угрозу повышенных тарифов.

    "В 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины на обе ваши страны, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", - пояснил Трамп.

    Он сказал, что "это работает и с Путиным".

    Лента новостей