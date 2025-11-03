Президент США заявил, что сможет завершить войну в Украине "за пару месяцев"
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 07:27
Президент США Дональд Трамп заявил, что может добиться завершения российско-украинской войны "за пару месяцев".
Как передает Report, свою позицию американский лидер высказал в интервью CBS News.
"Думаю, да, мы справимся", - сказал Трамп в ответ на вопрос ведущей, сможет ли он сделать это "за пару месяцев".
Он отметил, что смог урегулировать ряд международных конфликтов, поскольку в качестве аргумента к воюющим сторонам использовал угрозу повышенных тарифов.
"В 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины на обе ваши страны, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", - пояснил Трамп.
Он сказал, что "это работает и с Путиным".
Последние новости
07:38
Полиция Сербии задержала 37 участников беспорядков у парламента в БелградеДругие страны
07:27
Президент США заявил, что сможет завершить войну в Украине "за пару месяцев"Другие страны
07:12
Трамп считает, что Нетаньяху согласится на признание палестинского государстваДругие страны
06:50
Видео
Reuters: Число жертв землетрясения в Афганистане достигло семи - ОБНОВЛЕНОДругие страны
06:11
В Забайкальском крае РФ четверо погибли в ДТП со спецтехникойВ регионе
05:49
Ученые доказали улучшение качества сна при изменении рациона питанияЗдоровье
05:27
Трамп заявил, что США не намерены воевать с ВенесуэлойДругие страны
04:58
Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытанияДругие страны
04:23