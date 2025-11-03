İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    ABŞ lideri Rusiya-Ukrayna müharibəsini bir neçə aya bitirə biləcəyini söyləyib

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 08:11
    ABŞ lideri Rusiya-Ukrayna müharibəsini bir neçə aya bitirə biləcəyini söyləyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bir neçə ay ərzində bitirə biləcəyini söyləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ lideri "CBS News"a müsahibəsində bildirib.

    "Düşünürəm ki, bəli, bacaracağıq", - Tramp aparıcının bir neçə ay ərzində bunu edə biləcəyi ilə bağlı sualına cavabında deyib.

    O, qeyd edib ki, müharibə edən tərəflərə qarşı taktika kimi daha yüksək tariflər təhdidindən istifadə edərək bir sıra beynəlxalq münaqişələri həll edə bilib.

    "Bununla bağlı halların 60 %-də dedim ki, əgər döyüşməyi dayandırmasanız, hər ikinizin ölkənizə tariflər tətbiq edəcəyəm və siz ABŞ ilə iş görə bilməyəcəksiniz'", - Tramp izah edib.

    O, əlavə edib ki, bu varant Vladimir Putin üçün də işləyir.

    Donald Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsi müharibə
    Президент США заявил, что сможет завершить войну в Украине "за пару месяцев"

    Son xəbərlər

    09:00

    Premyer Liqa: Turun sonuncu oyununda "Sabah" "Qəbələ"ni qəbul edəcək

    Futbol
    08:56

    Rusiya aktivlərinin Ukrayna üçün müsadirəsinə qarşı çıxan Aİ ölkələrinin adları açıqlanıb

    Digər ölkələr
    08:55

    DİN-dən vətəndaşlara çağırış: Bir mesajla aldadır, bir kliklə pulunuzu oğurlayırlar

    Hadisə
    08:46

    Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 20 nəfərə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    08:34

    Serbiya polisi Belqradda iğtişaşların 37 iştirakçısını saxlayıb

    Digər ölkələr
    08:12
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:11

    ABŞ lideri Rusiya-Ukrayna müharibəsini bir neçə aya bitirə biləcəyini söyləyib

    Digər ölkələr
    07:39

    Tramp: Netanyahu Fələstin dövlətini tanımağa razı olacaq

    Digər ölkələr
    07:22

    Rusiyada yol qəzası olub, ölənlər var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti