ABŞ lideri Rusiya-Ukrayna müharibəsini bir neçə aya bitirə biləcəyini söyləyib
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 08:11
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bir neçə ay ərzində bitirə biləcəyini söyləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ lideri "CBS News"a müsahibəsində bildirib.
"Düşünürəm ki, bəli, bacaracağıq", - Tramp aparıcının bir neçə ay ərzində bunu edə biləcəyi ilə bağlı sualına cavabında deyib.
O, qeyd edib ki, müharibə edən tərəflərə qarşı taktika kimi daha yüksək tariflər təhdidindən istifadə edərək bir sıra beynəlxalq münaqişələri həll edə bilib.
"Bununla bağlı halların 60 %-də dedim ki, əgər döyüşməyi dayandırmasanız, hər ikinizin ölkənizə tariflər tətbiq edəcəyəm və siz ABŞ ilə iş görə bilməyəcəksiniz'", - Tramp izah edib.
O, əlavə edib ki, bu varant Vladimir Putin üçün də işləyir.
Son xəbərlər
09:00
Premyer Liqa: Turun sonuncu oyununda "Sabah" "Qəbələ"ni qəbul edəcəkFutbol
08:56
Rusiya aktivlərinin Ukrayna üçün müsadirəsinə qarşı çıxan Aİ ölkələrinin adları açıqlanıbDigər ölkələr
08:55
DİN-dən vətəndaşlara çağırış: Bir mesajla aldadır, bir kliklə pulunuzu oğurlayırlarHadisə
08:46
Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 20 nəfərə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
08:34
Serbiya polisi Belqradda iğtişaşların 37 iştirakçısını saxlayıbDigər ölkələr
08:12
Foto
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
08:11
ABŞ lideri Rusiya-Ukrayna müharibəsini bir neçə aya bitirə biləcəyini söyləyibDigər ölkələr
07:39
Tramp: Netanyahu Fələstin dövlətini tanımağa razı olacaqDigər ölkələr
07:22