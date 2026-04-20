Трамп заявил, что сделка с Ираном будет подписана сегодня вечером
- 20 апреля, 2026
- 18:14
Как передает Report, об этом Трамп заявил корреспонденту FOX Business Марии Бартиромо.
Журналист при этом не уточнила, о какой именно сделке идет речь.
Ранее Трамп заявил, что американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом отбыла в столицу Пакистана Исламабад на переговоры с Ираном.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.
11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.