Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Другие страны
    • 20 апреля, 2026
    • 18:14
    Трамп заявил, что сделка с Ираном будет подписана сегодня вечером

    Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет подписана сегодня вечером.

    Как передает Report, об этом Трамп заявил корреспонденту FOX Business Марии Бартиромо.

    Журналист при этом не уточнила, о какой именно сделке идет речь.

    Ранее Трамп заявил, что американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом отбыла в столицу Пакистана Исламабад на переговоры с Ираном.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Дональд Трамп
    Tramp: İranla razılaşma bu gün axşam imzalanacaq

