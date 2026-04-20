Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет подписана сегодня вечером.

Как передает Report, об этом Трамп заявил корреспонденту FOX Business Марии Бартиромо.

Журналист при этом не уточнила, о какой именно сделке идет речь.

Ранее Трамп заявил, что американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом отбыла в столицу Пакистана Исламабад на переговоры с Ираном.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.