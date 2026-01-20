Трамп заявил, что проведет встречу по Гренландии в Давосе

Президент США Дональд Трамп обсудил с генсекретарем НАТО Марком Рютте ситуацию вокруг Гренландии.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"У меня состоялся очень хороший телефонный разговор по Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Я согласился на проведение встречи всех заинтересованных сторон в Давосе в Швейцарии. Как я прямо и ясно заявил всем, Гренландия имеет решающее значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет, и с этим согласны все", - написал американский лидер.