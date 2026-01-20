Трамп заявил, что проведет встречу по Гренландии в Давосе
Другие страны
- 20 января, 2026
- 10:07
Президент США Дональд Трамп обсудил с генсекретарем НАТО Марком Рютте ситуацию вокруг Гренландии.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
"У меня состоялся очень хороший телефонный разговор по Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Я согласился на проведение встречи всех заинтересованных сторон в Давосе в Швейцарии. Как я прямо и ясно заявил всем, Гренландия имеет решающее значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет, и с этим согласны все", - написал американский лидер.
Последние новости
10:36
Президент Литвы сделал публикацию в связи с трагедией 20 ЯнваряВнешняя политика
10:23
Джейхун Байрамов: С гражданами Азербайджана, находящимися в Иране, ведется постоянная работаВнутренняя политика
10:20
МИД Турции почтил память жертв трагедии 20 ЯнваряВнешняя политика
10:14
МВД призвало участников дорожного движения к осторожности из-за непогодыВнутренняя политика
10:14
На севере КНР из-за взрыва за предприятии погибли 9 человекДругие страны
10:07
Трамп заявил, что проведет встречу по Гренландии в ДавосеДругие страны
09:49
Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на французские винаДругие страны
09:38
В Японии пропал вертолет с тремя людьми на бортуДругие страны
09:35