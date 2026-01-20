Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Трамп заявил, что проведет встречу по Гренландии в Давосе

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 10:07
    Президент США Дональд Трамп обсудил с генсекретарем НАТО Марком Рютте ситуацию вокруг Гренландии.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

    "У меня состоялся очень хороший телефонный разговор по Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Я согласился на проведение встречи всех заинтересованных сторон в Давосе в Швейцарии. Как я прямо и ясно заявил всем, Гренландия имеет решающее значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет, и с этим согласны все", - написал американский лидер.

