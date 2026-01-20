İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Tramp Davosda Qrenlandiya ilə bağlı görüş keçirəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    • 20 yanvar, 2026
    • 10:16
    Tramp Davosda Qrenlandiya ilə bağlı görüş keçirəcəyini bəyan edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə Qrenlandiya ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə o, "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə Qrenlandiya barədə çox yaxşı telefon danışığım oldu. Mən İsveçrənin Davos şəhərində bütün maraqlı tərəflərin görüşünün keçirilməsinə razılıq verdim. Qrenlandiya milli və dünya təhlükəsizliyi üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir. Geri dönüş yolu yoxdur və bu məsələdə hamı razıdır", - D.Tramp qeyd edib.

    ABŞ Donald Tramp NATO Mark Rütte Qrenlandiya
    Трамп заявил, что проведет встречу по Гренландии в Давосе

    Son xəbərlər

    10:44

    Bu günədək 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olanlara 143 mənzil verilib

    Sosial müdafiə
    10:43
    Foto

    Dövlət və hökumət rəsmiləri Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    10:34

    Maliyyə Monitorinqi Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    10:31
    Video

    "Haber Global" 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı sujet hazırlayıb

    Daxili siyasət
    10:31

    "Mançester Siti"nin yeni transferi komandada yalnız Erlinq Holanndan az maaş alacaq

    Futbol
    10:22

    Çində partlayış baş verib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    10:16

    Tramp Davosda Qrenlandiya ilə bağlı görüş keçirəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    10:16

    Qızılın birja qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    10:14

    Litva Prezidenti 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti