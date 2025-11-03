Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Трамп заявил, что пока не рассматривает передачу ракет Tomahawk Украине

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 03:46
    Трамп заявил, что пока не рассматривает передачу ракет Tomahawk Украине

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает в настоящее время возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk.

    Как передает Report, об этом он сказал журналистам на борту своего самолета во время полета из штата Флорида в Вашингтон.

    Его спросили, передаст ли его администрация Киеву эти ракеты. "Нет", - ответил президент США. Тогда журналисты спросили, рассматривает ли он такой шаг. "Нет, на самом деле нет", - сказал Трамп.

    После этого американский президент добавил, что эта позиция может измениться.

    "Но в настоящее время я этого не делаю", - резюмировал он.

    Tramp "Tomahawk" raketlərinin Ukraynaya tədarükü barədə hələ düşünmədiyini bildirib

