Трамп заявил, что подписал законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом законопроект с требованием к американским властям опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончил с собой.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

Как отметил Трамп, он "только что подписал законопроект о публикации касающихся Эпштейна материалов". Президент США заострил внимание на том, что финансист был демократом и "пожертвовал тысячи долларов" в интересах политиков от этой партии. По словам американского лидера, Эпштейн, в частности, "был тесно связан со многими хорошо известными лицами из числа демократов". Среди них Трамп назвал 42-го президента США Билла Клинтона и лидера демократического меньшинства Палаты представителей Хакима Джеффриса. По словам Трампа, Джеффрис в прошлом "просил Эпштейна пожертвовать средства на свою избирательную кампанию после предъявления Эпштейну обвинений".

Глава вашингтонской администрации отметил, что "возможно, правда об этих демократах и их связях с Джеффри Эпштейном вскоре будет раскрыта". Трамп напомнил, что ранее сам призывал американских законодателей одобрить данный законопроект, согласно которому Минюст США должен обнародовать упомянутые материалы в течение 30 дней. Это ведомство, как добавил Трамп, по его указанию ранее уже предоставил Конгрессу около 50 тыс. страниц документов, касающихся дела финансиста. Трамп также вновь выразил уверенность в том, что публикации этих материалов добиваются именно демократы, чтобы отвлечь внимание от успешной работы его администрации. По словам американского лидера, "это обернется против самих демократов".