İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Tramp Epşteyn işi ilə bağlı materialların açıqlamasına dair qanunu imzalayıb

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 08:03
    Tramp Epşteyn işi ilə bağlı materialların açıqlamasına dair qanunu imzalayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Konqres tərəfindən təsdiqlənən və özündə uşaqlara təcavüzdə təqsirli bilinən və sonra intihar edən maliyyəçi Cefri Epşteynin işi ilə bağlı materialların açıqlamasını ehtiva edən qanun layihəsini imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri "Truth Social"da məlumat verib.

    Tramp qeyd edib ki, Epşteynlə bağlı materialların yayımlanması üçün qanun layihəsini yenicə imzalayıb. ABŞ prezidenti maliyyəçinin demokrat olduğunu və həmin partiyanın siyasətçilərinə minlərlə dollar bağışladığını vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, xüsusilə Epşteyn bir çox tanınmış demokrat xadimlərlə sıx əlaqələrə malik olub. Onların arasında Tramp ABŞ-ın 42-ci prezidenti Bill Klintonun və Nümayəndələr Palatasında azlıqların lideri Hakim Cefrisin adını çəkib.

    Donal Tramp imza Epşteyn
    Трамп заявил, что подписал законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

    Son xəbərlər

    08:03

    Tramp Epşteyn işi ilə bağlı materialların açıqlamasına dair qanunu imzalayıb

    Digər ölkələr
    07:26
    Foto

    Göygöldə "Mercedes" divara çırpılıb, iki nəfər ölüb - Yenilənib

    Hadisə
    07:07

    ABŞ paytaxtında Trampın impiçmenti tələbi ilə mitinq keçirilir

    Digər ölkələr
    06:50

    Yaponiyada rekord sayda ayı hücumu qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    06:02

    Yaponiya dünyanın ən böyük atom elektrik stansiyasını yenidən işə salmaq istəyir

    Digər ölkələr
    05:42

    Meksikada merin qətlinin təşkilatçısı həbs edilib

    Digər
    05:13

    ABŞ BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı şirkətlərə yarımkeçiricilərin satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    04:43

    Alimlər 1-ci tip diabetin müalicəsində mühüm nailiyyətlər əldə ediblər

    Elm və təhsil
    04:19

    Arxeoloqlar Peruda ən qədim astronomik quruluşu aşkar ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti