Tramp Epşteyn işi ilə bağlı materialların açıqlamasına dair qanunu imzalayıb
- 20 noyabr, 2025
- 08:03
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Konqres tərəfindən təsdiqlənən və özündə uşaqlara təcavüzdə təqsirli bilinən və sonra intihar edən maliyyəçi Cefri Epşteynin işi ilə bağlı materialların açıqlamasını ehtiva edən qanun layihəsini imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri "Truth Social"da məlumat verib.
Tramp qeyd edib ki, Epşteynlə bağlı materialların yayımlanması üçün qanun layihəsini yenicə imzalayıb. ABŞ prezidenti maliyyəçinin demokrat olduğunu və həmin partiyanın siyasətçilərinə minlərlə dollar bağışladığını vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, xüsusilə Epşteyn bir çox tanınmış demokrat xadimlərlə sıx əlaqələrə malik olub. Onların arasında Tramp ABŞ-ın 42-ci prezidenti Bill Klintonun və Nümayəndələr Palatasında azlıqların lideri Hakim Cefrisin adını çəkib.