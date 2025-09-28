Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Трамп заявил, что переговоры об урегулировании в Газе "на завершающей стадии"

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 21:52
    Трамп заявил, что переговоры об урегулировании в Газе на завершающей стадии

    Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры об урегулировании в секторе Газа находятся сейчас уже на заключительном этапе.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналистам портала Axios.

    По его словам, упомянутые консультации сейчас уже "на завершающей стадии", что может позволить обеспечить более широкое урегулирование на Ближнем Востоке.

    "Все собрались, чтобы достичь сделки, но нам все еще нужно добиться этого", - отметил американский лидер.

    "Арабский мир хочет мира, Израиль хочет мира и Биби (израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху - ред. ) хочет мира", - добавил Трамп.

    "Отлично, что арабские страны взаимодействуют с нами в этом вопросе. Радикальное палестинское движение ХАМАС с ними. Оно очень уважает арабский мир", - подчеркнул президент США.

    "Если нам это удастся, это будет великий день для Израиля и для всего Ближнего Востока, - добавил Трамп, говоря об урегулировании в секторе Газа. - Это будет первая возможность добиться настоящего мира на Ближнем Востоке. Но сначала нам нужно добиться этого".

    Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху ХАМАС Ближний Восток сектор Газа
    Tramp: Qəzza ilə bağlı danışıqlar yekun mərhələdədir

    Последние новости

    22:41

    Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    22:24

    Турецкие и сирийские силовики ликвидировали восемь сторонников ИГ

    В регионе
    22:07

    После землетрясения в турецкой провинции Кютахья зафиксировано 6 афтершоков

    В регионе
    21:52

    Трамп заявил, что переговоры об урегулировании в Газе "на завершающей стадии"

    Другие страны
    21:38

    МВД: На III Играх стран СНГ обеспечиваются меры безопасности

    Внутренняя политика
    21:26

    Армия Израиля заявила о новом ударе по объекту "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    21:04
    Фото

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия III Игр СНГ

    Внутренняя политика
    20:51

    WP: Трамп примет участие во встрече Хегсета с генералами США 30 сентября

    Другие страны
    20:28
    Фото

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за церемонией открытия III Игр СНГ в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей