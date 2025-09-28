Tramp: Qəzza ilə bağlı danışıqlar yekun mərhələdədir
Digər ölkələr
- 28 sentyabr, 2025
- 22:11
Qəzza zolağında vəziyyətin həlli ilə bağlı danışıqlar artıq yekun mərhələyə qədəm qoyub.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Axios" portalına verdiyi müsahibədə deyib.
Onun sözlərinə görə, aparılan məsləhətləşmələr hazırda son mərhələdədir və bu, Yaxın Şərqdə daha genişmiqyaslı razılaşma əldə etməyə imkan yarada bilər.
"Sevindirici haldır ki, ərəb ölkələri bu məsələdə bizimlə əməkdaşlıq edir. HƏMAS da onlarla birgədir. O, ərəb dünyasına böyük hörmətlə yanaşır", – Tramp qeyd edib.
"Əgər buna nail olsaq, bu, İsrail və bütün Yaxın Şərq üçün böyük gün olacaq. Bu, Yaxın Şərqdə həqiqi sülh əldə etmək üçün ilk imkan olacaq. Amma əvvəlcə buna nail olmalıyıq", – Tramp Qəzzadakı vəziyyətin həlli barədə danışarkən bildirib.
Son xəbərlər
22:50
ABŞ-də kilsədə baş verən atışmada bir nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:23
III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında 4-cü pillədə qərarlaşıbFərdi
22:18
Foto
Video
Prezident və xanımı Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimini izləyiblər - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
22:11
Tramp: Qəzza ilə bağlı danışıqlar yekun mərhələdədirDigər ölkələr
21:54
Türkiyənin Kütahya vilayətindəki zəlzələdən sonra 6 afterşok qeydə alınıbRegion
21:38
KİV: Tramp 30 sentyabrda ABŞ generalları ilə görüşdə iştirak edəcəkDigər ölkələr
21:22
Foto
DİN: III MDB Oyunlarında təhlükəsizlik tədbirləri təmin olunurDaxili siyasət
21:17
Premyer Liqa: Turun son oyununda "Sabah" "Sumqayıt"la heç-heçə edibFutbol
21:16