Трамп заявил, что никто не убеждал его не наносить удар по Ирану

    • 16 января, 2026
    • 23:25
    Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не пытался убедить его отказаться от нанесения удара по Ирану, он "сам себя убедил".

    Как передает Report, об этом заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом из Вашингтона в штат Флорида.

    "Никто меня не убеждал. Я сам себя убедил", - ответил американский лидер на вопрос о том, пытались ли представители арабских государств и Израиля убедить его не наносить удары по Ирану. "У них были запланированы на вчерашний день более 800 казней путем повешения, - добавил Трамп, говоря о властях Ирана. - Они никого не повесили. Они отменили это. Это сильно повлияло". Он не уточнил, является ли решение не наносить удары по Ирану окончательным.

    Трампа также попросили пояснить, по-прежнему ли в силе его слова о том, что помощь участникам антиправительственных акций в Иране со стороны США "уже в пути". "Мы посмотрим", - сказал Трамп.

