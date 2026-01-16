Tramp İrana zərbə endirməmək qərarını dəyişə bilər
- 16 yanvar, 2026
- 23:29
ABŞ Prezidenti Donald Tramp heç kimin onu İrana zərbə endirməməyə inandırmağa çalışmadığını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, Tramp bunu Vaşinqtondan Florida ştatına uçmazdan əvvəl jurnalistlərə verdiyi açıqlamada qeyd edib.
Amerika lideri ərəb dövlətləri və İsrail nümayəndələrinin onu İrana zərbə endirməməyə inandırmağa çalışıb-çalışmadığı ilə bağlı sualı belə cavablandırıb: "Heç kim məni inandırmadı. Özümü inandırdım. Onlar dünən üçün 800-dən çox insanı edam etmək istəyirdilər. Onlar heç kimi asmadılar və bunu ləğv etdilər. Bunun böyük təsiri olub".
O, İrana zərbə endirməmək qərarının qəti olub-olmadığını dəqiqləşdirməyib.
Trampdan həmçinin İrandakı hökumət əleyhinə etirazçılara ABŞ-ın yardımının "yolda" olması ilə bağlı sözlərinin hələ də qüvvədə olub-olmadığını aydınlaşdırması istənilib. Amerika lideri suala lakonik cavab verib: "Görəcəyik".