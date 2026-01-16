İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp İrana zərbə endirməmək qərarını dəyişə bilər

    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 23:29
    Tramp İrana zərbə endirməmək qərarını dəyişə bilər

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp heç kimin onu İrana zərbə endirməməyə inandırmağa çalışmadığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bunu Vaşinqtondan Florida ştatına uçmazdan əvvəl jurnalistlərə verdiyi açıqlamada qeyd edib.

    Amerika lideri ərəb dövlətləri və İsrail nümayəndələrinin onu İrana zərbə endirməməyə inandırmağa çalışıb-çalışmadığı ilə bağlı sualı belə cavablandırıb: "Heç kim məni inandırmadı. Özümü inandırdım. Onlar dünən üçün 800-dən çox insanı edam etmək istəyirdilər. Onlar heç kimi asmadılar və bunu ləğv etdilər. Bunun böyük təsiri olub".

    O, İrana zərbə endirməmək qərarının qəti olub-olmadığını dəqiqləşdirməyib.

    Trampdan həmçinin İrandakı hökumət əleyhinə etirazçılara ABŞ-ın yardımının "yolda" olması ilə bağlı sözlərinin hələ də qüvvədə olub-olmadığını aydınlaşdırması istənilib. Amerika lideri suala lakonik cavab verib: "Görəcəyik".

    Tramp İran edam zərbə
    Трамп заявил, что никто не убеждал его не наносить удар по Ирану

    Son xəbərlər

    00:07
    Foto

    Heydər Əliyev Mərkəzində Kerol Förmenin sərgisinin açılışı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    23:50
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Erməni katib göstəriş vermişdi ki, bir nəfər sağ çıxmasın

    Daxili siyasət
    23:41

    Suriya ordusu YPG/SDQ-nin cəmləşdiyi ərazilərin xəritəsini bölüşüb

    Digər ölkələr
    23:31

    "Qalatasaray"ın keçmiş futbolçusu narkotik alverinə görə həbs edilib

    Region
    23:29

    Tramp İrana zərbə endirməmək qərarını dəyişə bilər

    Digər ölkələr
    23:13

    ABŞ Qrenlandiyanın ilhaqını NATO ilə müzakirə edir

    Digər ölkələr
    22:45

    Ukrayna-ABŞ danışıqları yanvarın 17-də Mayamidə keçiriləcək - Yenilənib

    Digər ölkələr
    22:29

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Türkiyədəki toplanışda daha çox gənc oyunçularımız təcrübə qazandı"

    Futbol
    22:13

    Tramp İrana təşəkkür edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti