Трамп заявил, что Нетаньяху не предупреждал его заранее об ударе по Катару

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не извещал его заранее о планах еврейского государства нанести удар по резиденции руководства палестинского движения ХАМАС в Дохе.

Как передает Report, об этом американский лидер сказал на брифинге в Белом доме.

"Нет, он этого не делал", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее портал Axios сообщал, что Нетаньяху заранее сообщил Трампу о намерении нанести удар.