    Трамп заявил, что Нетаньяху не предупреждал его заранее об ударе по Катару

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 01:42
    Трамп заявил, что Нетаньяху не предупреждал его заранее об ударе по Катару

    Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не извещал его заранее о планах еврейского государства нанести удар по резиденции руководства палестинского движения ХАМАС в Дохе.

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал на брифинге в Белом доме.

    "Нет, он этого не делал", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее портал Axios сообщал, что Нетаньяху заранее сообщил Трампу о намерении нанести удар.

