Трамп заявил, что Нетаньяху не предупреждал его заранее об ударе по Катару
Другие страны
- 16 сентября, 2025
- 01:42
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не извещал его заранее о планах еврейского государства нанести удар по резиденции руководства палестинского движения ХАМАС в Дохе.
Как передает Report, об этом американский лидер сказал на брифинге в Белом доме.
"Нет, он этого не делал", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее портал Axios сообщал, что Нетаньяху заранее сообщил Трампу о намерении нанести удар.
