İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Tramp Netanyahunun Qətərə zərbə ilə bağlı ona əvvəlcədən xəbər vermədiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 16 sentyabr, 2025
    • 02:07
    Tramp Netanyahunun Qətərə zərbə ilə bağlı ona əvvəlcədən xəbər vermədiyini açıqlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu onu HƏMAS rəhbərliyinin Dohadakı qərargahına zərbə endirmək planı barədə əvvəlcədən məlumatlandırmayıb.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bu barədə Ağ Evdə keçirilən brifinqdə açıqlama verib.

    "Mənə əvvəlcədən məlumat vermədi", – deyə Tramp müvafiq suala cavab olaraq bildirib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Axios" portalı Netanyahunun Trampa bu niyyəti barədə əvvəlcədən məlumat verdiyini yazmışdı.

    Donald Tramp HƏMAS doha Binyamin Netanyahu
    Трамп заявил, что Нетаньяху не предупреждал его заранее об ударе по Катару

    Son xəbərlər

    02:07

    Tramp Netanyahunun Qətərə zərbə ilə bağlı ona əvvəlcədən xəbər vermədiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    02:00

    Azərbaycanda 2026-cı ildə xərc üzrə siyasətin əsas istiqamətləri açıqlanıb

    Maliyyə
    01:55

    Azərbaycanda 2026-cı ildə gəlir üzrə siyasətin əsas istiqamətləri açıqlanıb

    Maliyyə
    01:43

    Azərbaycan ətraf mühitin mühafizəsi xərclərini 14 %-ə yaxın azaldır

    Maliyyə
    01:40

    Azərbaycan kənd təsərrüfatı xərclərini 9 %-dən çox azaldır

    Maliyyə
    01:40

    KİV: "Stellantis" yanacaq sızması səbəbindən 755 mindən çox avtomobili geri çağırır

    Digər ölkələr
    01:39

    Azərbaycan mənzil və kommunal təsərrüfatı xərclərini 20 %-ə yaxın azaldır

    Maliyyə
    01:37

    Azərbaycan mədəniyyət xərclərini 9 %-ə yaxın azaldır

    Maliyyə
    01:35

    Azərbaycan səhiyyə xərclərini 3 % artırır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti