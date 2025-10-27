Трамп заявил, что не участвует в обсуждении будущего замороженных активов РФ
- 27 октября, 2025
- 11:24
Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в обсуждении возможного использования замороженных российских активов в ЕС для предоставления кредита Украине.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он сообщил на борту президентского самолета в понедельник.
"Вы должны спросить об этом ЕС, я в это не вовлечен", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств могут быть использованы для репарационного кредита Украине.
