Трамп заявил, что не участвует в обсуждении будущего замороженных активов РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в обсуждении возможного использования замороженных российских активов в ЕС для предоставления кредита Украине.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он сообщил на борту президентского самолета в понедельник.

"Вы должны спросить об этом ЕС, я в это не вовлечен", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств могут быть использованы для репарационного кредита Украине.