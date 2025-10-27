İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Tramp: Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı müzakirədə iştirak etmirəm

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 12:06
    Tramp: Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı müzakirədə iştirak etmirəm

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Avropa İttifaqında dondurulmuş Rusiya aktivlərinin Ukraynaya kredit verilməsi üçün istifadəsi imkanının müzakirəsində iştirak etmir.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə təyyarədə bəyan edib.

    "Siz bunu Avropa İttifaqından soruşmalısınız, mən buna cəlb olunmamışam", - o bildirib.

    Трамп заявил, что не участвует в обсуждении будущего замороженных активов РФ

