Tramp: Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı müzakirədə iştirak etmirəm
- 27 oktyabr, 2025
- 12:06
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Avropa İttifaqında dondurulmuş Rusiya aktivlərinin Ukraynaya kredit verilməsi üçün istifadəsi imkanının müzakirəsində iştirak etmir.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə təyyarədə bəyan edib.
"Siz bunu Avropa İttifaqından soruşmalısınız, mən buna cəlb olunmamışam", - o bildirib.
Tramp: Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı müzakirədə iştirak etmirəm
