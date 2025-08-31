Трамп заявил, что не против ареста экс-директоров ФБР и ЦРУ

Президент США Дональд Трамп не возражал бы против взятия под стражу бывших руководители ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми в связи с их предполагаемой причастностью к распространению демократами заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Как передает Report, об этом глава вашингтонской администрации заявил в интервью порталу The Daily Caller.

"Меня это совершенно не беспокоило бы", - ответил Трамп на вопрос о том, как бы он отнесся к тому, чтобы по итогам разбирательства, которое проводят сейчас власти США, Бреннана и Коми "показали бы по телевизору в наручниках и под арестом". "В зависимости от того, что выяснится, если они виновны, то виновны, - подчеркнул президент США. - Они плохие люди. И они очень-очень больные люди".

Глава Белого дома признал, что не может с уверенностью сказать, будет ли кто-то задержан в связи с упомянутым расследованием, которое проводит Минюст США.

"Не знают, будут ли [задержания]. Они должны быть", - отметил он. Говоря о бывшей первой леди и экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон, которая была его соперницей на президентских выборах 2016 года, Трамп подчеркнул: "Я бы не хотел, чтобы супруга [бывшего] президента попала в тюрьму, но она в полной мере виновна".

Американский лидер ранее не раз выражал уверенность в том, что Клинтон причастна к фабрикации упомянутых данных.