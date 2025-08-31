Tramp FTB və MKİ-nin keçmiş direktorlarının həbsinin əleyhinə deyil
- 31 avqust, 2025
- 02:45
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Federal Təhqiqatlar Bürosu (FTB) və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (MKİ) keçmiş direktorları Con Brennan ilə Ceyms Kominin demokratların Rusiyanın 2016-cı il seçkilərinə müdaxiləsi ilə bağlı yalan məlumat yaymasında əli olduğu iddiası ilə həbs olunmasına etiraz etməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri "The Daily Caller" nəşrinə müsahibəsində deyib.
"Bu, məni qətiyyən narahat etməzdi", - Tramp hazırda ABŞ səlahiyyətliləri tərəfindən aparılan istintaqdan sonra Brennan və Kominin televiziyada əlləri qandallı şəkildə həbsdə göstərilsəydi, özünü necə hiss edəcəyi ilə bağlı suala cavab verib.
Ağ Ev rəhbəri etiraf edib ki, ABŞ Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılan istintaqla bağlı kiminsə həbs edilib-edilməyəcəyini dəqiq deyə bilməz.
2016-cı il prezident seçkilərində ona rəqib olan keçmiş birinci xanım və ABŞ-nin keçmiş dövlət katibi Hillari Klinton haqqında danışan Tramp vurğulayıb: "Mən keçmiş prezidentin arvadının həbsə düşməsini istəməzdim, lakin o, tamamilə günahkardır".
Amerika lideri əvvəllər Klintonun dəfələrlə yuxarıda qeyd olunan məlumatların uydurulmasında iştirak etdiyinə əmin olduğunu bildirib.