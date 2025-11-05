Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР
- 05 ноября, 2025
- 23:22
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в Южно-Африканской Республике.
Как передает Report, об этом он сказал в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
"В Южной Африке будет встреча G20… Я не поеду", - сказал Трамп.
Предстоящая 20-я встреча глав государств Группы двадцати будет проходить 21-22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим этот саммит.
