Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 23:22
    Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в Южно-Африканской Республике.

    Как передает Report, об этом он сказал в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.

    "В Южной Африке будет встреча G20… Я не поеду", - сказал Трамп.

    Предстоящая 20-я встреча глав государств Группы двадцати будет проходить 21-22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим этот саммит.

    ЮАР Дональд Трамп Саммит G20
    Tramp CAR-da keçiriləcək G20 sammitində iştirak etməyəcək

    Лента новостей