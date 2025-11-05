Tramp CAR-da keçiriləcək G20 sammitində iştirak etməyəcək
Digər ölkələr
- 05 noyabr, 2025
- 23:31
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Cənubi Afrika Respublikasında (CAR) keçiriləcək "Böyük İyirmilik" (G20) ölkələrinin sammitinə qatılmayacağını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Amerika Biznes Forumundakı çıxışında bildirib.
"Cənubi Afrika Respublikasında G20-nin görüşü olacaq... Mən getməyəcəyəm", - Tramp vurğulayıb.
Qeyd edək ki, sayca 20-ci G20 sammiti 21-22 noyabr 2025-ci il tarixlərində Yohannesburqda keçiriləcək. CAR sammitə ev sahibliyi edəcək ilk Afrika ölkəsi olacaq.
