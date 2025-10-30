Трамп заявил, что Южная Корея выплатит США $350 млрд за снижение пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Республика Корея выплатит $350 млрд в обмен на снижение таможенных пошлин.

Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"Южная Корея согласилась заплатить США $350 млрд за снижение пошлин, введенных против нее Соединенными Штатами. Кроме того, они согласились покупать большие объемы наших нефти и газа, инвестиции в нашу страну со стороны богатых южнокорейских компаний и предпринимателей превысят $600 млрд", - отметил Трамп.

Он также отметил, что "дал разрешение" на строительство атомной подводной лодки.

"Южная Корея будет строить свою атомную подводную лодку на верфях Филадельфии... Судостроение в нашей стране скоро вернется на круги своя", - написал позднее в другой публикации Трамп.