Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Трамп заявил, что Южная Корея выплатит США $350 млрд за снижение пошлин

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 02:07
    Трамп заявил, что Южная Корея выплатит США $350 млрд за снижение пошлин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Республика Корея выплатит $350 млрд в обмен на снижение таможенных пошлин.

    Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

    "Южная Корея согласилась заплатить США $350 млрд за снижение пошлин, введенных против нее Соединенными Штатами. Кроме того, они согласились покупать большие объемы наших нефти и газа, инвестиции в нашу страну со стороны богатых южнокорейских компаний и предпринимателей превысят $600 млрд", - отметил Трамп.

    Он также отметил, что "дал разрешение" на строительство атомной подводной лодки.

    "Южная Корея будет строить свою атомную подводную лодку на верфях Филадельфии... Судостроение в нашей стране скоро вернется на круги своя", - написал позднее в другой публикации Трамп.

    США Дональд Трамп Южная Корея

    Последние новости

    02:07

    Трамп заявил, что Южная Корея выплатит США $350 млрд за снижение пошлин

    Другие страны
    01:51

    "Ливерпуль" дома разгромно проиграл "Кристал Пэлас" в Кубке английской лиги

    Футбол
    01:38

    В Киеве обесточены несколько районов из-за перепадов напряжения

    Другие страны
    01:22

    ВОЗ: Из-за глобального потепления каждую минуту погибает один человек

    Экология
    00:56
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в презентации документального фильма "Гиркан"

    Kультурная политика
    00:40

    Экзитпол: Проевропейская партия "Демократы-66" лидирует на выборах в Нидерландах

    Другие страны
    00:19

    СМИ: Создание системы ПРО Golden Dome может занять 10-20 лет

    Другие страны
    00:01

    "Араз-Нахчыван" одержал победу в первом матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

    Командные
    23:54

    В Сумгайыте 21-летний парень скончался во время тренировки в зале

    Происшествия
    Лента новостей