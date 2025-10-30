İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Cənubi Koreya tariflərin azaldılması müqabilində ABŞ-yə 350 milyard dollar ödəyəcək

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2025
    • 03:02
    Cənubi Koreya tariflərin azaldılması müqabilində ABŞ-yə 350 milyard dollar ödəyəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Cənubi Koreyanın tariflərin azaldılması müqabilində 350 milyard dollar ödəyəcəyini açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə o, "Truth Social"da müvafiq məqalə dərc edib.

    "Cənubi Koreya tarifləri azaltmaq müqabilində ABŞ-yə 350 milyard dollar ödəməyə razılaşıb. Bundan başqa, onlar bizim böyük həcmdə neft və qazımızı almağa razılaşıblar. Cənubi Koreyanın zəngin şirkətləri və sahibkarları tərəfindən ölkəmizə sərmayə qoyuluşu 600 milyard dolları keçəcək", - Tramp qeyd edib.

    O, həmçinin nüvə sualtı qayığının tikintisinə "icazə verdiyini" qeyd edib: "Cənubi Koreya öz nüvə sualtı qayığını Filadelfiya tərsanələrində inşa edəcək. Ölkəmizdə gəmiqayırma işləri tezliklə normal vəziyyətə düşəcək".

    ABŞ Cənubi Koreya
    Трамп заявил, что Южная Корея выплатит США $350 млрд за снижение пошлин

    Son xəbərlər

    03:33

    "Exit-poll": Niderlandda keçirilən seçkilərdə "Demokratlar 66" partiyası liderdir

    Digər ölkələr
    03:02

    Cənubi Koreya tariflərin azaldılması müqabilində ABŞ-yə 350 milyard dollar ödəyəcək

    Digər ölkələr
    02:37

    Kiyevin bir neçə rayonu işıqsız və istiliksiz qalıb

    Digər ölkələr
    02:12

    "Liverpul" öz meydanında böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    01:39

    ÜST: Qlobal istiləşmədən hər dəqiqə bir insan ölür

    Ekologiya
    01:06

    "Sabah" FIBA Çempionlar Liqasında növbəti dəfə məğlub olub

    Komanda
    00:54
    Foto

    Leyla Əliyeva "Hirkan" sənədli filminin təqdimatında iştirak edib

    Mədəniyyət siyasəti
    00:40

    KİV: "Qızıl Qübbə" raketdən müdafiə sisteminin yaradılması 10-20 il çəkə bilər

    Digər ölkələr
    00:16

    "Melissa" qasırğası 49 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti