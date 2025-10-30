Cənubi Koreya tariflərin azaldılması müqabilində ABŞ-yə 350 milyard dollar ödəyəcək
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2025
- 03:02
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Cənubi Koreyanın tariflərin azaldılması müqabilində 350 milyard dollar ödəyəcəyini açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə o, "Truth Social"da müvafiq məqalə dərc edib.
"Cənubi Koreya tarifləri azaltmaq müqabilində ABŞ-yə 350 milyard dollar ödəməyə razılaşıb. Bundan başqa, onlar bizim böyük həcmdə neft və qazımızı almağa razılaşıblar. Cənubi Koreyanın zəngin şirkətləri və sahibkarları tərəfindən ölkəmizə sərmayə qoyuluşu 600 milyard dolları keçəcək", - Tramp qeyd edib.
O, həmçinin nüvə sualtı qayığının tikintisinə "icazə verdiyini" qeyd edib: "Cənubi Koreya öz nüvə sualtı qayığını Filadelfiya tərsanələrində inşa edəcək. Ölkəmizdə gəmiqayırma işləri tezliklə normal vəziyyətə düşəcək".
