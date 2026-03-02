Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп заявил, что самые сильные удары по Ирану еще впереди

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 19:14
    Трамп заявил, что самые сильные удары по Ирану еще впереди

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении значительно усилить военную операцию против Ирана, отметив, что "крупнейшая волна ударов" еще впереди.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил CNN.

    "Мы сеем среди них хаос, и это идет очень хорошо. Это очень мощно. Мы собираемся нанести им [Ирану – ред.] сильный удар. Операция идет очень хорошо", - сказал Трамп.

    Он добавил, что наиболее масштабная фаза операции еще не началась: "Мы еще даже не начали наносить серьезные удары. Большая волна еще не началась, но скоро начнется".

    Трамп также заявил, что США не заинтересованы в затяжном конфликте в регионе. "Я думал, что это займет четыре недели, и мы немного опережаем график", - подчеркнул он.

    Американский лидер положительно ответил на вопрос журналиста о том, "предпринимают ли США какие-либо дополнительные меры, помимо военной операции, чтобы помочь иранскому народу".

    "Да, это так. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице небезопасно. И ситуация вот-вот станет еще менее безопасной", - отметил он.

    Удары по Ирану Дональд Трамп президент США
    Trump says strongest strikes against Iran yet to come

    Последние новости

    19:32

    Трамп назвал большим сюрпризом удары Ирана по странам Ближнего Востока

    Другие страны
    19:21
    Фото

    Через погранпункт "Астара" эвакуированы более 100 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:21

    КСИР: Иран за 48 часов атаковал 60 стратегических целей

    В регионе
    19:15

    В Кувейте число пострадавших из-за ударов Ирана возросло до 19

    Другие страны
    19:14

    Трамп заявил, что самые сильные удары по Ирану еще впереди

    Другие страны
    19:13

    Эрдоган и Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    В регионе
    19:08

    Число пострадавших военных США в ходе операции против Ирана возросло до 18

    Другие страны
    19:00

    ЦАХАЛ: Мы нанесем сокрушительный удар по "Хезболлах"

    Другие страны
    18:55

    Иран использовал при ударах новые боеголовки со взрывчаткой в ракетах

    В регионе
    Лента новостей