Трамп заявил, что самые сильные удары по Ирану еще впереди

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении значительно усилить военную операцию против Ирана, отметив, что "крупнейшая волна ударов" еще впереди.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил CNN.

"Мы сеем среди них хаос, и это идет очень хорошо. Это очень мощно. Мы собираемся нанести им [Ирану – ред.] сильный удар. Операция идет очень хорошо", - сказал Трамп.

Он добавил, что наиболее масштабная фаза операции еще не началась: "Мы еще даже не начали наносить серьезные удары. Большая волна еще не началась, но скоро начнется".

Трамп также заявил, что США не заинтересованы в затяжном конфликте в регионе. "Я думал, что это займет четыре недели, и мы немного опережаем график", - подчеркнул он.

Американский лидер положительно ответил на вопрос журналиста о том, "предпринимают ли США какие-либо дополнительные меры, помимо военной операции, чтобы помочь иранскому народу".

"Да, это так. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице небезопасно. И ситуация вот-вот станет еще менее безопасной", - отметил он.